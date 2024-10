Damiani: «In Italia poche disponibilità economiche. La Serie A si è mossa di meno sul calciomercato, ma...»

Oscar Damiani, noto procuratore, ha parlato così della situazione finanziaria dei club di Serie A e della spesa nell’ultima sessione di calciomercato

Intervenuto ai microfoni di sampgazzetta.it, il procuratore Oscar Damiani ha parlato così della situazione finanziaria dei club di Serie A:

PAROLE – «In Italia ci sono poche disponibilità economiche. Molti club sono in difficoltà e devono trovare le formule migliori per portare a termine gli affari. All’estero c’erano più soldi, in Serie A quindi ci siamo mossi meno, ma penso che molti club abbiano fatto quel che potevano e quel che dovevano. Non per forza un mercato meno ricco è anche meno funzionale».