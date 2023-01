Damiani sulla Champions: «Chi vedo meglio? C’è ancora un girone da giocare»

Il procuratore, Oscar Damiani, ha parlato del mercato della Lazio e della lotta alla Champions. Ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di TMW, Oscar Damiani, ha parlato del mercato della Lazio e della lotta alla Champions. Ecco cosa ha detto:

SULLA CHAMPIONS– «Chi vedo meglio? C’è ancora un girone da giocare, la condizione atletica sarà importante. Qualcuno nel Milan non è al top, se ritrova la forma può farcela, ma ci sono anche Atalanta e Lazio. Vedremo chi meriterà »

SUL MERCATO– «Il problema è chi, se non spendi non trovi uno di livello. Sarri è bravo perché riesce a mettere in campo una squadra senza un attaccante vero e può continuare ancora così per il momento »