Dall’Inghilterra: «Offerta italiana per Hoedt». E il difensore ha nostalgia della Lazio

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Wesley Hoedt avrebbe un’offerta dall’Italia.

Un difensore ed una mezzala-jolly. Questi i due profili che dovranno aggregarsi alla rosa biancoceleste prima di poter ritenere il mercato estivo completo. Il tecnico Inzaghi li aspetta, c’è tempo fino al 5 ottobre. «Arriverà anche qualcos’altro» aveva dichiarato il presidente Claudio Lotito a margine della presentazione della rosa della Lazio Women.

Dall’Inghilterra, nel frattempo rimbalzano alcune voci legate al futuro di un giocatore che la maglia biancoceleste, in passato, l’ha già vestita. Si tratta di Wesley Hoedt, il quale, come riportato da alcuni portali (The Ahtletic UK prima, onefootball.com poi), avrebbe offerte sia dal Belgio che dall’Italia, mantenendo però segreto il nome della squadra italiana. Il difensore, dal canto suo, non ha mai nascosto il rimorso di aver lasciato Roma:

«Sono andato via quando il Southampton è arrivato con un’offerta cui non potevo rinunciare. Dopo due anni posso dire di aver fatto la scelta sbagliata. Sono cresciuto e maturato, alla Lazio però stavo bene e ora mi manca. Ho sempre avuto grande rispetto per i tifosi laziali e loro per me» aveva dichiarato nei mesi scorsi». Cosi riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.