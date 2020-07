Dall’Inghilterra: Anderson lascerà il West Ham, possibile ritorno in Italia

Secondo il ‘Times’ sarebbe in procinto di concludersi l’avventura londinese per il brasiliano Felipe Anderson. L’ex numero 10 della Lazio dovrebbe salutare il West Ham in estate, le pretendenti al giocatore sono diverse…

Dall’Inghilterra sono sicuri: la parentesi di Felipe Anderson al West Ham è giunta al capolinea. Un gol e 4 assist in stagione, prestazioni scadenti ed un peggioramento del feeling con l’allenatore, diverse le motivazioni che spingeranno il calciatore a cambiare aria e il club a non opporsi ad una sua cessione. Il Times non esclude che la sua vecchia squadra possa rifarsi sotto per il brasiliano, evidenziando come mezza Serie A sarebbe interessata al giocatore. Ad ogni modo bisognerà trattare col club inglese, dato che Anderson ha ancora due anni di contratto con gli Hammers.