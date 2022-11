Dalla Palma: «Coppe indigeste a Sarri, se i giocatori si comportano così nessuno si lamenti»

Alberto Dalla Palma ha commentato la brutte notte europea della Lazio a Rotterdam. Ecco la sua analisi

Alberto Dalla Palma ha analizzato la brutta notte della Lazio a Rotterdam. Per le colonne del Corriere dello Sport, ecco l’analisi dell’atteggiamento di tecnico e squadra:

«Evidentemente la Lazio non riesce a sostenere, come pensavamo, il ritmo e l’intensità che chiede il suo allenatore, pronto a fare un turnover che fino a qualche anno fa rinnegava schierando quasi sempre i giocatori migliori. Alla vigilia del derby, che affronterà senza Milinkovic e Immobile, Sarri era obbligato a ruotare la rosa contro il Feyenoord: sarebbe bastato un punto per chiudere in testa il girone e per evitare addirittura i play off , ma gli errori dei singoli sono costati caro al collettivo, che di nuovo si è smarrito sullo 0-1. Era successo anche contro la Salernitana: una volta sotto, la Lazio ha smesso di giocare da squadra e ognuno ha cercato di risalire la corrente da solo.

A Mau imputiamo solo l’approccio alle partite di Coppa, già dal giorno del suo arrivo a

Formello: giocare di giovedì non gli piace, questo lo abbiamo capito, perché preferisce

allenare sei giorni per una sola partita piuttosto che studiare gli avversari in tv e affrontarli senza una preparazione metodica sul campo. […] Già nella notte, subito dopo la sconfitta

di Rotterdam, il tecnico ha detto che la società non dovrebbe partecipare alla Conference. Prima di lui anche il ds Tare l’aveva definita la competizione dei perdenti. Se poi i giocatori non mantengono alta la tensione agonistica o si comportano in modo inaccettabile come il baby Romero (al quale servirebbe una bella lezione), nessuno si lamenti».