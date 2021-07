Dal Pino: «Lontani da stadi aperti senza limiti. Ci sono problematiche»

Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato dopo il Consiglio Federale: le sue dichiarazioni

AIUTI – «Il nostro settore non ha ricevuto alcun ammortizzatore, i club vivono una situazione di mancati introiti causati dalla pandemia senza precedenti, e a fronte di perdite di oltre un miliardo e 200 milioni di euro abbiamo davanti uno scenario in cui mancheranno altri soldi alla ripresa. Abbiamo bisogno che vengano adottate misure di respiro per i bilanci delle Società, non è possibile continuare a sostenere costi certi davanti a ricavi incerti, così è troppo penalizzante».

RIAPERTURA STADI – «Siamo ancora lontani dall’obiettivo di avere gli stadi aperti senza limitazioni per i possessori di green pass. Il dialogo con CTS e Governo è costante perché riteniamo i vincoli attuali troppo penalizzanti per il nostro sport, che si svolge in ambienti all’aperto e con tifosi verificati al loro ingresso. Vediamo incongruenze rispetto ad altre situazioni, visto che il green pass rappresenta il lasciapassare continueremo a chiedere che garantisca l’accesso incondizionato».