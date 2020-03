Dal Pino: «Non voglio sentir parlare della questione allenamenti almeno fino al 3 aprile»

Dal Pino, il presidente della Lega ha detto la sua in merito a tutte le voci e le polemiche che circolano intorno alla ripresa degli allenamenti

Stop al calcio, ancora nessuna data per la ripresa degli allenamenti e tanto meno per la ripresa del campionato che a questo punto è più in bilico che mai. Queste le parole del numero uno della Lega Dal Pino riportate da il Corriere della Sera.

«Della questione allenamenti non vogliono più sentirne parlare almeno fino al 3 aprile, quando scadrà il decreto».