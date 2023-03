Dal 2024 cambia la Supercoppa Italiana: ecco come

Arrivata una notizia importante dall’assemblea odierna della Lega di Serie A: dal 2024 cambia il format della Supercoppa Italiana

Duranta l’assemblea odierna della Lega Serie A è stato comunicato un grosso cambiamento per il calcio italiano, ovvero un nuovo format per la Supercoppa Italiana a partire dal 2024.

Ci saranno quattro squadre a contendersi il trofeo: la vincitrice del campionato, la seconda classificata e le due finaliste della Coppa Italia, in una sorta di final four che si svolgerà in Arabia Saudita.