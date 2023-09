Daino: «Le prestazioni di Immobile con la Nazionale non sono pari a quelle della Lazio». Le parole dell’ex giocatore

Ai microfoni di Sportitalia l’ex calciatore Daniele Daino ha espresso la sua opinione sulle prestazioni in Nazionale del capitano della Lazio e degli azzurri Ciro Immobile. Queste le sue parole:

PAROLE– «Le prestazioni di Immobile con la Nazionale non sono pari a quelle della Lazio. L’Italia di Mancini, non l’ultima, prima degli Europei, non mi è sembrata una squadra che giocava un brutto calcio. C’è stato un momento in cui si giocava dominando e creando il gioco. Una difficoltà di Immobile con la maglia azzurra c’è. Spalletti dovrà iniziare a cambiare qualcosa ».