Daino: «Immobile, problema mentale in Nazionale. Ma alla Lazio...»

Daniele Daino, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole sul momento di Immobile in Nazionale

L’ex calciatore Daniele Daino ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento di difficoltà di Ciro Immobile in Nazionale.

Le sue parole: «Difficile criticare Immobile visto quello che fa alla Lazio, è stato più volte capocannoniere. In Nazionale ha comunque contribuito alla vittoria dell’Europeo, ma non capisco come mai faccia fatica in un modulo utilizzato anche da Sarri. Forse è un problema mentale, ma deve capire che Mancini ha fiducia in lui e ritrovare coraggio. In azzurro sbaglia cose che alla Lazio non sbaglia, forse non si sente così leader»