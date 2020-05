D’Agostino: «Inzaghi il pilastro della Lazio. Faraoni? Dico che…»

D’Agostino, l’ex calciatore ha detto la sua in merito alla corsa scudetto tra Lazio e Juventus e anche di Inzaghi

Gaetano D’Agostino, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio e ha detto la sua in merito alla Lazio di Inzaghi.

«Se il campionato fosse andato avanti in maniera regolare, la Lazio aveva grosse possibilità di vincere. Insieme all’Atalanta giocava il miglior calcio e aveva più qualità di gioco. Psicologicamente era la squadra più in forma. Inzaghi è il pilastro della Lazio, insieme a Tare. Con l’Atalanta, la Lazio sa programmare meglio in Italia. Inzaghi è un allenatore-manager, è stato bravissimo a rimotivare Milinkovic. Kumbulla e Faraoni? Possono trovare la consacrazione, ma la Lazio ha bisogno di top player ora che torneranno in Champions».