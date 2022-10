D'Agostino: «La Lazio cerca di giocare in Europa come in Italia ma....»

Gaetano D’Agostino ha parlato a TMW Radio commentando il risultato della Lazio in Europa League

PAROLE – «E’ una questione di ritmi, totalmente diversi dalla Serie A. Per me Cristante e Matic in un centrocampo a due non possono giocare insieme, hanno lo stesso ritmo e gioco. La Lazio cerca di giocare in Europa come in Italia ma il ritmo è totalmente diverso. Deve alzare il ritmo e lì si vedono i valori tecnici. Mister Sarri non è la prima volta che esprime malcontento per partite ravvicinate. C’è una parola che è borderline. E’ un messaggio alla società che non ha giocatori competitivi per l’Europa o sul calendario UEFA? Potrebbe più essere il primo caso».