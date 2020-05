Dabo: «La Coppa Italia il coronamento di un sogno. Chi lavora nel club trasmette l’amore per la Lazio»

Dabo, l’ex calciatore biancoceleste ha ricordato la vittoria della Coppa Italia nel 2009 contro la Sampdoria

Ousmane Dabo è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per ricordare quella notte del 13 maggio con la vittoria della Coppa Italia contro la Sampdoria.

«Alla Lazio c’erano tanti bravi ragazzi oltre a grandissimi calciatori. Vincere la Coppa Italia ha rappresentato il coronamento degli anni vissuti con Delio Rossi. In squadra c’era il giusto mix tra esperienza e gioventù. Abbiamo superato il Milan, poi la Juventus ed infine la Sampdoria in quel percorso. Ci abbiamo creduto piano piano. La stagione era iniziata bene, poi siamo calati preservando comunque una buona classifica. Nella Società ci sono tantissimi laziali che trasmettono il sentimento per i colori biancocelesti, questo è molto importante. Tutti coloro che lavorano nel Club riescono a trasmettere l’amore per la Lazio e, grazie a ciò, si respira un clima davvero familiare. Io e Tare abbiamo vissuto diverse stagioni insieme ed abbiamo un gran bel rapporto, nato anche al di fuori del campo. Volevo occuparmi della mia scuola calcio in Senegal, struttura che avevo aperto ai tempi della carriera da calciatore. Tanti tifosi della Lazio in questa giornata si ricordano di me e mi fa molto piacere ricordare una giornata così bella».