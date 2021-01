Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, torna sulla sfida con la Lazio in campionato, rivolgendo un pensiero anche alla gara di Coppa Italia

In conferenza stampa, D’Aversa è tornato sulla sfida di campionato contro la Lazio, parlando anche di Inglese, che tornerà in Coppa Italia sempre contro i biancocelesti.

LAZIO CAMPIONATO – «Credo che un aspetto positivo con la Lazio ci sia stato, abbiamo avuto un’occasione clamorosa con Sohm, una con Cornelius in cui è stato bravissimo Reina ma penso che se Andreas fosse stato in una condizione mentale diversa avrebbe fatto gol. Ci sono momenti in cui dopo cinque sconfitte l’autostima può venir meno e bisogna essere bravi a lavorare sotto ogni aspetto. La medicina migliore è il risultato pieno».

INGLESE – «Roberto ha vissuto una situazione spiacevole familiare, preferirei non parlare di lui. In questo momento gli siamo vicini, spesso ci creiamo problematiche nella vita normale, problemi inutili, quando i problemi seri sono questi, la perdita di un caro. Io e la squadra gli siamo vicini, a lui e alla sua famiglia. Mi auguro, magari, possa essere un motivo in più per regalargli un risultato positivo, visto il periodo che sta attraversando. Detto che le sue condizioni non erano ottimali e, ci tengo a sottolinearlo, mi ha dato la sua disponibilità contro la Lazio».