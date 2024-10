Cybersecurity nel calcio: dalla vendita di biglietti falsi ai furti di credenziali - Lazio News 24

La Serie A è ripartita alla grande, riaccendendo la passione dei tifosi italiani. Dopo la delusione di Euro 2024, si torna a competere ai massimi livelli. Tuttavia, le sfide non si svolgono solo nel rettangolo di gioco: fuori dal campo, i cybercriminali sono sempre alla ricerca di nuovi metodi per sfruttare la passione dei tifosi e perpetrare le loro truffe online. In questo articolo, vedremo le principali minacce alla sicurezza online legate al calcio e come proteggersi in modo efficace.

1. Biglietti falsi: un problema molto più diffuso di quanto pensi

Una delle truffe più comuni che affligge gli appassionati di calcio è la vendita di biglietti falsi. Le piattaforme non ufficiali, come siti web o alcune pagine social, propongono biglietti per eventi sportivi a prezzi scontati o addirittura gonfiati. Il problema è che spesso si tratta di falsi.

Come richiesto dall’UEFA, i biglietti per Euro 2024 sono stati commercializzati esclusivamente in formato digitale e venduti tramite i canali ufficiali. Acquistando i biglietti da fonti non autorizzate, si corre il rischio di essere “rimbalzati” all’ingresso. Inoltre, i ticket comprati al di fuori dei canali ufficiali potrebbero essere annullati senza alcun rimborso. Per evitare truffe, bisogna quindi acquistare i biglietti solo da rivenditori autorizzati.

2. Furto di credenziali: un rischio sempre presente

Un altro pericolo che i tifosi non possono trascurare è il furto di credenziali personali. Recentemente, oltre 15.000 credenziali di utenti che hanno partecipato a eventi UEFA sono state messe in vendita sulla dark web, esponendo i tifosi a rischi di furto d’identità e frodi.

Spesso, questi furti avvengono a seguito di attacchi di phishing, in cui i criminali inviano e-mail o messaggi falsi che sembrano provenire da fonti affidabili, come l’UEFA o altri fornitori di servizi ufficiali. Cliccando su questi link, l’utente si ritrova su siti fake, creati al solo scopo di raccogliere informazioni personali o sottrarre i dati di pagamento.

Per proteggersi da questi rischi, bisogna usare password sicure e non riutilizzare le stesse credenziali su più siti. Inoltre, attivando l’autenticazione a due fattori si avrà un livello di sicurezza in più.

3. Truffe sui siti di streaming falsi

Con l’aumento della domanda di partite in streaming, molti siti web offrono eventi sportivi in diretta gratis. In realtà, spesso si tratta di siti fraudolenti progettati per ingannare i tifosi. Questi siti, che talvolta imitano portali affidabili, chiedono agli utenti di creare un account gratuito o pagare piccole somme per accedere alle partite. In realtà, l’obiettivo è quello di sottrarre dati personali o installare malware nei dispositivi.

In Italia questa pratica è molto comune, e i tifosi devono essere particolarmente cauti. L’ideale è affidarsi esclusivamente alle piattaforme di streaming ufficiali, come DAZN o Sky, per guardare le partite. Qualunque sito che offra partite gratis senza diritti di trasmissione andrebbe evitato in via precauzionale.

4. Altri tipi di truffe legate al calcio

Oltre ai biglietti falsi e ai siti di streaming fraudolenti, esistono altri tipi di truffe che mettono nel mirino i tifosi dello sport più amato e seguito in Italia. Ad esempio, alcuni cybercriminali vendono merce contraffatta, come magliette o gadget, convincendo i tifosi che si tratta di articoli ufficiali. In realtà, spesso sono prodotti di scarsa qualità (ammesso che vengano effettivamente spediti).

Un’altra truffa si basa sulle app fake legate a particolari eventi sportivi. Queste applicazioni, che possono essere scaricate da store terzi o tramite link sospetti, nascondono malware che infettano i dispositivi degli utenti, sottraendo dati sensibili o immettendo virus nel sistema. Google ha già rimosso alcune di queste app, ma è importante scaricare software solo da fonti ufficiali come il Google Play Store o l’App Store di Apple.

Come proteggersi dalle minacce online

Per evitare di cadere vittima di queste truffe, i tifosi italiani dovrebbero seguire questi consigli:

Acquistare biglietti solo da fonti ufficiali , come il sito UEFA o rivenditori autorizzati. Diffida sempre delle offerte troppo belle per essere vere.

, come il sito UEFA o rivenditori autorizzati. Diffida sempre delle offerte troppo belle per essere vere. Evitare i siti di streaming gratuiti : siti che promettono partite in diretta senza aver acquistato i diritti TV possono essere molto pericolosi. È sempre meglio affidarsi a servizi di streaming riconosciuti e affidabili.

: siti che promettono partite in diretta senza aver acquistato i diritti TV possono essere molto pericolosi. È sempre meglio affidarsi a servizi di streaming riconosciuti e affidabili. Proteggere le credenziali personali : utilizza password solide e uniche per ogni account. Se possibile, attiva anche i sistemi di autenticazione a due fattori.

: utilizza password solide e uniche per ogni account. Se possibile, attiva anche i sistemi di autenticazione a due fattori. Usare una VPN: se devi usare reti Wi-Fi pubbliche, ad esempio allo stadio o in altre aree di ritrovo, puoi usare questo strumento. Cos’è una VPN? È un servizio che protegge la tua connessione con sistemi crittografici dagli attacchi dei cybercriminali.

Applicando questi consigli, potrai goderti tutto il bello del calcio senza troppi rischi per la tua cybersecurity.