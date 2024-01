Curva Nord chiusa, respinto il ricorso della Lazio. Lotito non ci sta e studia le contromosse

Curva e distinti Nord chiusi, la Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso della Lazio. Lotito pensa a come aggirare la decisione

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la Corte sportiva d’Appello ha respinto il ricorso della Lazio: Curva e distinti Nord rimarranno chiusi nella prossima giornata. I rappresentanti della Procura Federale avevano segnalato cori e ululati nei confronti di Lukaku al derby da parte del 90% degli occupanti, per questo per la prossima giornata Lotito sta studiando un modo per far entrare comunque gli abbonati dei due settori. Ieri sera è stata ufficializzata la possibilità per loro di prendere un biglietto in Tribuna Tevere o Monte Mario a rispettivamente 11 e 32 euro.