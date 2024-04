Cucciari: «La Lazio non è serena, Tudor è arrivato in un momento strano» Le parole dell’ex calciatore

Intervistato dai microfoni di Tag.24, l’ex giocatore, Alessandro Cucciari, ha parlato l’indomani della sfida tra Roma e Lazio:

«Tudor non ha fatto lo stesso lavoro di De Rossi? Si, ma c’è da dire che il cambio di De Rossi è stato operato in modo intelligente, in un periodo ottimo. Dal suo arrivo Daniele ha avuto la possibilità di conseguire subito risultati importanti, grazie anche a un calendario alla portata dei giallorossi. Attenzione, questo non vuol dire che sia stato semplice o che abbia avuto la strada spianata, ma semplicemente che anche questo influisce. Dico solo che è stato inserito nel modo giusto, al momento giusto. Tudor invece è arrivato in un momento strano della stagione, dopo le dimissioni quasi inaspettate di Sarri. A prescindere da questo, credo che ci siano anche problemi interni, perché la Lazio non mi sembra una squadra serena»