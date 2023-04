Cucchi, il giornalista commenta su Twitter la vittoria di oggi della Lazio contro il Monza che fa blindare il secondo posto ai biancocelesti

Missione compiuta per la Lazio, che aveva bisogno di una vittoria per confermare quanto di buono fatto nel derby. Al termine del match come di consueto su Twitter interviene Riccardo Cucchi, il quale commenta il match con il seguente post: