Cucchi su Immobile: «Mi auguro che il suo sia solo uno sfogo, ma le offese che ha ricevuto sono inaccettabili»

Cucchi, il giornalista analizza nel dettaglio lo sfogo di Immobile e pubblica a riguardo un tweet in sua difesa

In questa sosta delle nazionali, a tenere banco in casa Lazio sono state le recenti dichiarazioni di Immobile il quale si è sentito ferito da alcuni tifosi. Ad intervenire a riguardo ci pensa il cronista Riccardo Cucchi con il seguente post

PAROLE – Ci sta che un giocatore non attraversi un buon momento. Ci sta che venga criticato. Non è accettabile che venga offeso come è avvenuto, almeno sui social. E in pochi hanno sottolineato il rifiuto dei soldi arabi per rimanere alla Lazio. Spero sia solo uno sfogo