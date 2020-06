Serie A, Cucchi: «Non c’è una soluzione più equa di quella del campo»

Riccardo Cucchi, storica voce di Tutto il Calcio, ha detto la sua in merito alle decisioni prese sulla Serie A durante il Consiglio Federale

Il Consiglio Federale andato in scena ieri, ha dato delle risposte importanti per la continuazione della Serie A. I rappresentanti delle varie leghe hanno scelto come comportarsi in caso di un’eventuale nuova esplosione di contagi.

Riccardo Cucchi, storica voce di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, ha espresso il suo parere sulle decisioni prese tramite un post su Twitter: «Non c’è una soluzione più equa di quella del campo. Ma se non si riuscisse a chiudere meglio i play-off ed i play-out. Non li amo, ma in qualche modo bisognerà tentare di chiudere la stagione, speriamo prima degli algoritmi. Molto dispiaciuto per il campionato femminile».