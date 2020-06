Lazio, Cucchi: «Gli attacchi a Lotito sono un dato di fatto»

L’ex radiocronista ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio della ripartenza della Serie A e degli attacchi subiti da Lotito

Nell’ormai consueto appuntamento su Lazio Style Radio, l’ex radiocronista Riccardo Cucchi ha esposto il suo parere riguardo gli avvenimenti accaduti in questi giorni.

Ecco le sue parole: «Il sogno di tutti è che questa stagione si chiuda sul campo, che i verdetti arrivino sul campo. Non sarebbe stato giusto bloccare promozioni o retrocessioni. Sono d’accordo con Gravina, questa è la vittoria della volontà di andare avanti. Un elemento di dubbio in questa giornata è forse non aver definito con chiarezza il dopo. Chi potrà partecipare a play-off o play-out? Come sarà attuato l’algoritmo? Sono temi importanti, su cui serve chiarezza. Anche nel rispetto dei tifosi e degli appassionati. Attacchi a Lotito? Rilevare che ci sia un attacco mirato, non sempre giustificato, è un dato di fatto».