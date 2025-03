Cucchi, il giornalista ricorda Bruno Pizzul scomparso ieri

Cucchi, il cronista rilascia delle toccanti parole in ricordo di Bruno Pizzul deceduto ieri ad 86 anni: ecco le sue parole a riguardo

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Riccardo Cucchi, il quale rilascia delle toccanti dichiarazioni su Bruno Pizzul venuto a mancare ieri ad 86 anni. Ecco cos ha detto il giornalista riguardo il compianto telecronista, e storica voce dell’Italia in particolare delle notti magiche anni 90.

PAROLE – Bruno Pizzul è stato un grande punto di riferimento. Ho sempre avuto grande difficoltà a considerarlo un collega, era un maestro anche se non avrebbe mai voluto farsi definire così. Lo era nei fatti, lavorare con lui è stata una lezione, una vera e propria scuola di giornalismo. Io ero immerso nei miei appunti, lui una volta mi consigliò di buttare via tutto, di vivere gli eventi senza distrazioni. Da lui c’era tanto da prendere, mi dispiace adesso non avergli detto tutto. La lezione che rimane nel tempo era quella di non sovrapporsi mai all’evento. Non ha mai pensato nella sua vita di essere più importante dei giocatori che erano in campo. Per questo non si è mai rammaricato per non aver urlato ‘Siamo campioni del Mondo‘. Sapeva e diceva che i grandi tornei non li vinceva il telecronista, ma chi scendeva in campo. Lui era un calciatore, ha giocato a livello professionistico, aveva grandi amici del settore. Sapeva leggere nel cuore e nella mente dei protagonisti perchè aveva vissuto le stesse cose. E’ stato capace a rompere il vetro, molto semplicemente entrando in punta di piedi nei salotti italiani