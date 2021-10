Cucchi: «Sarri riuscirà a rendere la Lazio una squadra competitiva»

Riccardo Cucchi, ex telecronista e noto tifoso della Lazio, è intervenuto in esclusiva per Juventusnews24. Ecco alcune sue dichiarazioni

«Il percorso di Sarri è molto complicato. Ci si aspettava da lui di rivedere il suo Napoli, ma quella squadra è irripetibile. Anche dopo, sia in Inghilterra che alla Juve stessa non è riuscito a ripetersi. Alla Lazio ha giocatori con caratteristiche completamente diverse, serve pazienza perchè la squadra impari a capire quello che vuole il suo allenatore. C’è poi da dire che a Verona si è trovata contro uno splendido Simeone, un avversario nel complesso difficile e con una difesa rimaneggiata perchè mancavano i due centrali titolari. Credo che però alla fine Sarri riuscirà a rendere la Lazio una squadra competitiva».