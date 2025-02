Cucchi elogia Pedro sui social: «E’ un calciatore che fa bene al calcio»

Cucchi, il giornalista tifoso biancoceleste si esprime riguardo la prestazione dello spagnolo di quest’oggi contro il Monza: ecco cos ha detto sui social

Missione compiuta per la Lazio, la quale questo pomeriggio aveva bisogno di vincere e grazie al netto e roboante 5-1 contro il Monza, ha portato a casa tre punti pesanti per la corsa Champions. Al termine del match con i brianzoli, sui social Cucchi giornalista e tifoso biancoceleste, pubblica un bel post sui social in elogio a Pedro. Ecco cos ha detto sulla straordinaria prestazione dello spagnolo

PEDRO – Lazio molto più concreta nel secondo tempo. Anche grazie alle giocate di Pedro. Pedro fa bene al calcio