Cucchi Lazio: «Baroni ha GIA’ IN ROSA chi può fare la DIFFERENZA, è lui»

Le parole di Riccardo Cucchi in esclusiva sui rinforzi e i nuovi giocatori della Lazio: «Il valore aggiunto è già in rosa»

Riccardo Cucchi ha parlato in esclusiva alla nostra redazione: di seguito le sue parole sui rinforzi e i nuovi arrivi alla Lazio.

Quale giocatore arrivato questa estate, a primo impatto, ti convince di più e quale invece rischia di fare più fatica? La Lazio avrà il rimpianto di non aver preso Greenwood?

«Il giocatore che può fare veramente la differenza con Baroni è già nella rosa ed è Zaccagni, sul quale la squadra farà riferimento, mentre per quanto riguarda i nuovi direi Castrovilli perchè per lui questa è l’occasione per rinascere dopo l’addio alla Fiorentina, ed è un calciatore che mi piace moltissimo specialmente per la sua lucidità. Chi invece può andare in crisi potrebbe essere Noslin o Castellanos, proprio perchè ripetere le gesta di Immobile è veramente difficile per chiunque. Greenwood? A mio modo di vedere è stata fatta un’esagerazione intorno al calciatore. Buono ma non è, ad esempio, David Beckham e quindi i tifosi non si deprimeranno di certo per il suo mancato approdo».

