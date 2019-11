Cucchi: «Da ieri “zona cesarini” è diventato “zona romane”»

Cucchi, il giornalista ha espresso il suo parere sulle romane al termine dei due match persi da Lazio e Roma

Una sconfitta amara quella di ieri per la Lazio che la condanna quasi certamente all’eliminazione dall’Europa League. Stessa sorte anche per la Roma che allo stesso modo è stata sconfitta al 95′ così come i biancocelesti.

Il giornalista Riccardo Cucchi al termine dei due match ha espresso le sue considerazioni tramite un post su Twitter: «Una volta si chiamava “Zona Cesarini”. Da stasera possiamo chiamarlo “zona romane”».