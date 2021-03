Cucchi: «La differenza tra Bayern Monaco e Lazio è evidente»

Il celebre radiocronista Riccardo Cucchi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dell’imminente match dell’Allianz Arena

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Riccardo Cucchi ha espresso il suo punto di vista sul match di Champions League in programma domani sera tra Bayern Monaco e Lazio. Inoltre, il noto tifoso biancoceleste ha detto la sua anche sulla lotta per il quarto posto.

«La differenza tecnica tra Bayern Monaco e Lazio è evidente, ancor di più dopo quanto avvenuto all’Olimpico. Nal match di andata a fare la differenza è stato anche il timore della squadra di Inzaghi. La speranza è che domani la Lazio riesca a giocare senza timori e che riesca ad essere se stessa. Per quanto riguarda il quarto posto, è evidente è che le possibilità non siano molte. Atalanta, Napoli e Roma le vedo con maggiori possibilità di spuntarla, con i bergamaschi favoriti. La Lazio è una buona squadra, con un grande centrocampo, con un riferimento offensivo fondamentale come Immobile, ma anche delle lacune che l’hanno frenata. E’ difficile raggiungere il quarto posto, ma guai a non provarci».