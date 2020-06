Cts, sì alla quarantena soft ma serve un cambio delle norme

Il Comitato tecnico-scientifico (Cts) si è espresso sulla modifica della quarantena in caso di nuovi contagi nei campionati italiani

Il calcio italiano è ripartito con la Coppa Italia e a breve riprenderà la Serie A, ma le procedure in caso di nuovi contagi contenute nel Protocollo fanno ancora discutere.

Secondo Gazzetta.it il Cts avrebbe accettato la proposta della FIGC riguardo l’alleggerimento della quarantena in caso di nuove positività, però il tutto sarebbe incompatibile con il decreto-legge del 16 maggio ancora in vigore. Per applicare la modifica servirebbe un cambio della norma. Vedremo se la politica agirà.