Lazio, Cruz: «Neanche il tempo di arrivare che abbiamo subito vinto»

L’ex attaccante della Lazio ha ricordato la sua esperienza con i biancocelesti, quando vinse la Supercoppa Italiana contro l’Inter

La Lazio nel 2009 riuscì a vincere la Supercoppa Italiana contro l’Inter che poi avrebbe vinto il Triplete proprio in quella stagione. Quell’anno dai nerazzurri arrivò un rinforzo per il reparto offensivo: Julio Ricardo Cruz.

L’argentino a Sky Sport ha ricordato l’esperienza a Roma: «Ho lasciato l’Inter proprio l’anno prima che vinse tutto, ma non ho rimpianti, sono grato per tutte le esperienze che ho avuto. Anche alla Lazio, neanche il tempo di arrivare e abbiamo vinto la Supercoppa Italiana proprio contro l’Inter che poi in quella stagione avrebbe vinto il triplete».