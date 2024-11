Cruciani: «Sono tifoso laziale ma simpatizzo la Juve e continuo a dire che è un club che non ha mai truffato»

Cruciani, il noto cronista della Zanzara ha rilasciato delle forti dichiarazioni sulla Juventus citando durante il suo intervento anche la Lazio

Ai microfoni di Supernova programma condotto da Cattelan, Giuseppe Cruciani ha fatto forti dichiarazioni riguardo la Juventus citando anche la Lazio, squadra sottolinea il cronista della Zanzara farne il tifo

PAROLE – Ho più di mille magliette di calcio fino agli anni ’70, di qualsiasi squadra e nazionalità. Ho detto che Roma è tipo il terzo mondo, tipo Nuova Delhi. Io abito da 25 anni a Milano, sono un milanese acquisito e non sopporto Roma per più di due giorni. Sui social lui ha fatto tutta una cosa contro di me, come se fosse il rappresentante dei romani

Credo in tutto quello che dico fino all’ultimo periodo, non si potrebbe campare tutti questi anni con una maschera. A Napoli sono molto fissati con me. Io faccio delle ironie, metto delle musichette. Dico delle specialità napoletane come il furto dei rolex ma io ho anche ammirazione per questo furto per destrezza

Io sono tifoso della Lazio e la squadra non si cambia. La cambiò Emilio Fede, passando dalla Juventus al Milan. Preferiva il grano. La mia fidanzata è super juventina e io vengo osannato dai tifosi perché ho difeso la Juve durante Calciopoli e continuo a pensare che abbia vinto legittimamente. Secondo me che rubi è una leggenda metropolitana.