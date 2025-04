Cruciani difende l’Inter: «Al Napoli sono degli ipocriti perchè al posto loro avrebbero fatto la stessa richiesta»

Cruciani, il giornalista esprime il suo parere sulla situazione dei rinvii delle partite che ha visto coinvolte Inter e Napoli: le sue parole

Giuseppe Cruciani attraverso l’intervento ai microfoni di Radio Crc, emittente partner del club azzurro, ha parlato della diatriba per lo stop alle partite di calcio per la morte del Papa

PAROLE – La deroga a sabato sarebbe stata decente anche nell’indecenza in cui è arrivata la decisione. Quello dell’Inter è stato un gesto autolesionista e a scopo mediatico. Se il Napoli si fosse trovato nella stessa condizione dell’Inter avrebbe fatto lo stesso tipo di richieste e avrebbe gridato all’indecenza perché non avrebbe avuto 24 ore in più per preparare la semifinale di Champions