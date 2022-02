Cruciani: «Lazio? Ci sono tutti i presupposti per il disastro. Su Sarri...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuseppe Cruciani, speaker di fede laziale, ha parlato a notizie.com della brutta sconfitta di ieri contro il Milan

Giuseppe Cruciani, speaker di fede laziale, ha parlato a notizie.com della brutta sconfitta di ieri contro il Milan.

MILAN-LAZIO – «Ho visto i primi 45 minuti, poi mi sono messo a mangiare e non l’ho più vista. Non ho idea del motivo di un ko del genere, ero un po’ disturbato dal terzo gol subìto. Si può anche perdere, ma se arrivi sul 2-0 all’intervallo il secondo tempo ha ancora un senso. Invece no, la terza rete ha cancellato ogni significato al resto della partita».

SECONDO GOL DI GIROUD – «In cinque in difesa hanno rincorso un calciatore sulla sinistra, palla in mezzo e l’unico avversario che c’era dalla parte opposta ha segnato. L’ho trovato imbarazzante! E io non dico che fa sempre tutto schifo…».

FIORENTINA – «Non so cosa possa essere successo. Comunque non mi aspettavo niente prima, non mi aspetto niente nemmeno adesso. Non sono innamorato degli slogan, del cosiddetto ‘sarrismo’. Io sono innamorato di quello che vedo. E ho visto quasi sempre la Lazio in grande difficoltà in campo. Soprattutto in difesa, a parte l’ultimo periodo».

CLUB – «Se un allenatore chiede delle cose alla società, giuste o sbagliate che siano, e la dirigenza non gliele dà… ci sono già i presupposti per il disastro. Non so che tipo di disastro, ma è così. E non c’entra nulla la partita di ieri, sia chiaro.