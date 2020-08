Il centrocampista ex-Lazio potrebbe far ritorno in Serie A: su di lui forte il Crotone.

Eddy Onazi potrebbe far ritorno in Italia. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il centrocampista sarebbe fortemente vicino al Crotone, il quale vorrebbe chiudere nella giornata di domani. Il nigeriano ex-Lazio potrebbe dunque riabbracciare la Serie A dopo l’esperienza in Turchia e ritrovare alcuni dei suoi vecchi compagni, questa volta nelle vesti di avversari.