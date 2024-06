Croazia-Italia, le quote dei bookmakers per il match di EURO 2024. Chi è la favorita del match?

Ancora pochi giorni e poi sarà tempo per l’Italia di Luciano Spalletti di scendere in campo nella terza gara valida per Euro 2024, contro la Croazia di Dalic, match in programma, lunedì 24 giugno alle 21. Osserviamo le quote del match:

Prendendo i numeri SNAI, le quote del match sono chiare: vittoria dell’Italia a 2,35, pareggio a 3,15, successo della Croazia a 3,30. Non resta che aspettare l’esito del campo