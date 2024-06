Croazia Italia, dove vedere la partita in Tv e in diretta streaming. Tutti i dettagli

Dopo la sconfitta contro la Spagna, la formazione di Spalletti si prepara ad affrontare l’ultima gara del girone B contro la Croazia.

Il match è in programma per stasera alle ore 21 al Leipzig Stadion di Lipsia e sarà visibile in chiaro su Rai Uno e sui canali di Sky Sport. Sarà possibile inoltre seguire la sfida anche in streaming sulle app RaiPlay, NOW TV e SkyGo.