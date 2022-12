Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: «Siamo un gruppo unito» – FOTO

Dopo voci, indiscrezioni e rumors, Cristiano Ronaldo decide di rompere il silenzio, attraverso il suo profilo Instagram

«Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare davanti a qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! Credeteci! Forza Portogallo!», questo quanto scritto dal lusitano. Smentite dunque l’ipotrsi di un CR7 pronto addirittura a lasciare il Qatar.