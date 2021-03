Marca lancia la bomba: Cristiano Ronaldo chiama il Real Madrid

Secondo il noto giornale spagnolo, Cristiano Ronaldo vorrebbe tornare al Real Madrid e starebbe strizzando l’occhio alle Merengues

La notizia è di quelle che fa rumore e rischia di gettare ulteriori ombre sul proseguimento dell’avventura alla Juventus di Cristiano Ronaldo. L’indiscrezione arriva dal giornale spagnolo Marca, vicino alle vicende del Real Madrid: il fuoriclasse portoghese fa l’occhiolino ai Blancos per un clamoroso ritorno a due anni di distanza dalla cessione ai bianconeri. L’agente Jorge Mendes avrebbe sondato il terreno con la Casa Blanca, che per ora nicchia.

Ronaldo si sentirebbe molto criticato alla Juventus dopo la prematura eliminazione in Champions League per mano del Porto, e il suo silenzio social è un giallo. Sa che i bianconeri stanno valutando la sua permanenza, e per questo si guarda attorno.