Il triste declino di Cristiano Ronaldo senza cogliere la bellezza collaterale

Non c’è pace per Cristiano Ronaldo, già ai ferri corti con il Manchester United e ora al centro delle polemiche per i suoi comportamenti

Cristiano Ronaldo ancora una volta al centro delle polemiche per il suo incredibile gesto nei confronti di un giovane tifoso dell’Everton. Il video che ritrae il fuoriclasse portoghese scaraventare a terra il telefono di un ragazzino ha fatto letteralmente il giro del web, suscitando sdegno e rabbia per un atteggiamento quanto mai fuori luogo.

E non può reggere la scusa della tensione del momento o della frustrazione per una sconfitta che condanna o quasi il Manchester United fuori dalla prossima Champions League. Un comportamento di quel genere sarebbe intollerabile anche l’avesse il più giovane, inesperto e sprovveduto dei giocatori, figuriamoci un’icona mondiale del calcio. Un uomo idolatrato come pochi altri per quel che ha saputo costruire attorno alla sua figura nei venti anni di carriera da professionista.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24.COM