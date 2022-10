Brocchi: «Immobile, ecco come può sostituirlo Sarri»

Cristian Brocchi, ex centrocampista della Lazio, ha commentato l’infortunio di Immobile: due le soluzioni per Sarri

Ospite alla Domenica Sportiva, Cristian Brocchi ha parlato così della sostituzione dell’infortunato Immobile:

«Felipe Anderson e Pedro possono fare il falso nueve, è una cosa che va anche in linea con la volontà di Sarri di tenere il pallino del gioco, cercare uno sfogo centrale di qualità e attaccare la profondità. Questi giocatori hanno le caratteristiche tecniche e di velocità per sostituire Immobile, magari non con la stessa incidenza realizzativa ma dal punto di vista della presenza lo possono fare».