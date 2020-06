Crisi Roma, anche Pallotta e Petrachi verso lo strappo definitivo

Il Corriere dello Sport svela il motivo alla base della lite tra James Pallotta e Gianluca Petrachi: il retroscena

Non tira una buona aria dall’altra parte del Tevere. All’ingente somma di debiti e il calciomercato sicuramente vincolato dalle questioni societarie, si aggiungono anche i malumori di Pallotta e Petrachi. Il rapporto tra il ds e la Roma non è mai stato dei migliori ma questi ultimi mesi hanno incrinato ulteriormente la convivenza tra le parti. Come riporta Il Corriere dello Sport la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista sul sito della società di Pallotta, che quando ha elogiato Fonseca ha fatto riferimento ad altri dirigenti e non a Petrachi.

All’ex direttore sportivo del Torino, dà fastidio il ridimensionamento del progetto giallorosso insieme alla mancata cessione di Pallotta a Friedkin. La Roma deve rivedere il progetto, deve prepararsi a un ridimensionamento, ma nessuno lo dice chiaramente. Nella serata di ieri è andato in scena un confronto molto acceso tra i due ma il club capitolino, al momento, non conferma.