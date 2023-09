Crisi Roma, Mourinho chiede aiuto a Totti: l’idea del tecnico portoghese

Mourinho, alla luce della situazione delicata in casa Roma il tecnico portoghese corre ai ripari chiedendo aiuto all’ex capitano

A far scalpore in queste primissime partite di campionato, è il rendimento della Roma che in tre giornate ha solo conquistato un punto contro la Salernitana scatenando critiche e un forte malumore nella capitale. Mourinho, per riportare il sereno e ripartire ha in mente una nuova idea, ossia quella di chiedere aiuto a un ex gloria che conosce il club giallorosso a perfezione ossia Francesco Totti. Secondo quanto viene riportato da Sportmediaset, l’ex tecnico dell’Inter vorrebbe inserire lo storico numero 10 nello staff dirigenziale ma con un ruolo ben preciso.

Mourinho vorrebbe che Totti fosse la figura di riferimento per contestare le decisioni arbitrali, e di affrontare la stampa nei momenti difficili per il club. Il portoghese stufo di dover gestire sia la parte tecnica sia la parte mediatica vuole che questo compito lo faccia una figura di spicco, e chi se non Francesco Totti.