Criscitiello: «Sarri, spettacolo in campo. Mourinho? Il cinema è finito»

Nell’editoriale su TMW, il direttore Michele Criscitiello ha toccato i temi della giornata di Serie A che si appresta a terminare

Cielo grigio su Roma, ma nei cuori dei tifosi della Lazio è un lunedì a forti tinte biancocelesti. Il giorno dopo ha sempre un sapore dolce, le immagini della partita scorrono nelle menti e sugli smartphone dei sostenitori laziali.

I commenti sul derby si sprecano, la sfida ha un appeal decisamente diverso rispetto ad altri appuntamenti. Il direttore di TMW Michele Criscitiello nel suo editoriale, ha analizzato il weekend di Serie A appena terminato con un focus sulla Stracittadina: «Abbiamo visto un derby di grandissimo livello, uno spettacolo. Per vedere 5 gol una delle due squadre ha dovuto fare acqua in difesa, ci ha pensato la Roma con una disorganizzazione generale. Sarri ha dato spettacolo in campo, Mourinho fuori. Come gioco non c’è stata partita, il tecnico toscano l’ha incartata al portoghese secondo il suo gioco. Mourinho deve capire che dal suo cinema interista sono passati 10 anni, e questi film non funzionano più. Il post gara è stato peggio, il solito nervoso e intrattenitore. Per la Lazio il derby può essere un punto di svolta»