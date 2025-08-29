Cremonese, Floriani Mussolini: debutto da sogno in Serie A per l’ex Lazio

Cremonese, Floriani Mussolini: debutto da sogno in Serie A per l’ex giocatore della Lazio. Il racconto della sua prestazione

Serata indimenticabile per Romano Floriani Mussolini, giovane terzino destro classe 2003 della Cremonese, in prestito dalla Lazio. Alla sua prima presenza assoluta in Serie A, il giocatore ha inciso in maniera determinante nel finale di una sfida ricca di emozioni contro il Sassuolo.

La partita, giocata allo stadio Giovanni Zini, sembrava essersi messa in salita per i grigiorossi guidati da Davide Nicola (allenatore noto per le sue rimonte salvezza), dopo che il Sassuolo – allenato da Fabio Grosso – aveva recuperato dallo 0-2 al 2-2, riaprendo il match e spegnendo l’entusiasmo dei tifosi di casa.

Floriani Mussolini, entrato nei minuti finali su scelta di Nicola per dare nuova spinta sulla fascia, ha impresso immediatamente il suo marchio sulla gara. Prima ha servito un assist perfetto per il gol del 3-2, annullato dall’arbitro per un presunto fallo in attacco. Un episodio che avrebbe potuto scoraggiare molti, ma non il giovane terzino.

Pochi minuti dopo, con uno scatto bruciante sulla corsia destra, ha messo Manuel De Luca – attaccante dalla grande fisicità – davanti al portiere neroverde. L’occasione, tuttavia, è sfumata per un errore sotto porta. Ma il momento decisivo era ancora dietro l’angolo.

Nel recupero, Floriani Mussolini ha sfruttato un’incursione in area per guadagnarsi un calcio di rigore, trasformato con freddezza dai compagni, regalando così alla Cremonese la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Questo esordio, condito da personalità, velocità e intraprendenza, proietta il giovane biancoceleste tra le promesse più interessanti da seguire nel prosieguo della stagione. Il suo impatto ha dimostrato come, anche entrando a partita in corso, sia possibile cambiare il destino di un incontro.

Per i tifosi della Cremonese, quella contro il Sassuolo resterà una gara simbolo: un mix di sofferenza, determinazione e gioia finale. Per Floriani Mussolini, invece, è stata la serata in cui il sogno di giocare – e incidere – in Serie A è diventato realtà.