Cremonese, Palombi: «Tornerò dove sono cresciuto, sarà emozionante»

Simone Palombi ha parlato della prossima squadra che affronterà in Coppa Italia

Simone Palombi, attaccante della Lazio in prestito alla Cremonese, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo impegno di Coppa Italia. Ecco ciò che ha detto.

PARLA PALOMBI – «Sono contento di aver giocato 90 minuti che mi servono come il pane. Col mister avevo parlato in settimana, avevo bisogno di continuità e lui mi ha dato fiducia. Sono contento di averla ripagata con una buona prestazione e con una vittoria. Il ritorno all’Olimpico? Era un obiettivo che mi ero prefissato. Con la Lazio sarà una bella partita, tornerò a casa dove sono cresciuto, sarà una grande emozione per me».