Cremonese Lazio, la società ricorda l’appuntamento – FOTO

Oggi è il giorno di Cremonese-Lazio. La società biancoceleste ha ricordato l’appuntamento sui social network.

L’appuntamento è per le ore 15 allo stadio Zini, dove la Lazio cercherà il riscatto dopo il pesante e umiliante ko in Europa League in casa del Midtjylland. Sarri e il popolo biancoceceleste si aspettano una reazione d’orgoglio.