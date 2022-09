L’esterno offensivo della Lazio Zaccagni ha espresso la sua gioia sui social per la vittoria contro la Cremonese

L’esterno d’attacco biancoceleste Mattia Zaccagni, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso la sua gioia per la vittoria per 4-0 in casa della Cremonese.

«Avanti Aquile» il post del calciatore della Lazio.