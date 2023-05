Crecco: «Grande emozione nel ricordare un giorno indimenticabile». L’ex giocatore ha voluto ricordare sui social le emozioni vissute il 26 maggio 2013

Ieri, in occasione della festa organizzata dalla Lazio per il decennale del 26 maggio, Luca Crecco, ha fatto ritorno all’Olimpico per godersi la festa e l’abbraccio dei tifosi. L’ex giocatore ha voluto ricordare sui social le emozioni vissute e spendere due parole per Radu. Ecco le sue parole:

PAROLE– «Grande emozione nel ricordare un giorno indimenticabile e rincontrare vecchi compagni con cui ho condiviso questa grande vittoria. Un saluto particolare a Radu che tanto mi ha dato e tanto ha dato alla Lazio! »