Scudetto, Cravero: «Juve favorita, ma io tifo per la Lazio!»

Lazio, Roberto Cravero – ex difensore biancoceleste – ha commentato il testa a testa con la Juventus per la corsa allo Scudetto

Tre anni con la maglia della Lazio, dal 1992 al 1995, sono stati abbastanza per creare un legame coi colori biancocelesti. Roberto Cravero, ex difensore, quel legame lo ha proiettato nella lotta Scudetto tra la sua vecchia squadra e la Juventus. In un’intervista per La Repubblica, ecco le sue considerazioni sulla lotta ai vertici:

«La mia favorita resta la Juve, perché ha una rosa ampia e forte. È la più completa e i cinque cambi possono agevolare la panchina lunga facendo la differenza. Però io ho giocato tre stagioni nella Lazio, ai colori biancocelesti sono affezionato e quindi tifo per loro».