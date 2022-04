Cragno verso l’addio al Cagliari: il Torino piomba sul portiere

Cragno è uno dei portieri più corteggiati in Serie A e l’addio al Cagliari è vicino: il Torino piomba sul giocatore

L’edizione odierna di Tuttosport si concentra sulla situazione portieri in casa Torino. Juric continua ad alternare tra i pali Berisha a Milinkovic-Savic, giocatori dall’andamento fortemente discontinuo. Cairo e Vagnati si dichiarano pronti per trovare un nome di alto profilo, giovane e dal maggiore potenziale tecnico per la porta granata.

Secondo il quotidiano, uno dei primi nomi della “lista della spesa” è quello di Alessio Cragno del Cagliari che, come si legge, dovrebbe lasciare la maglia rossoblù già a fine campionato. Continuano e vengono confermati i colloqui con il procuratore del giocatore che piace tanto anche a Lazio, Fiorentina e Napoli.