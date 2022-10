Cozzoli (Sport e Salute): «Stamattina Sarri ha confermato che non lascerà l’Olimpico»

Vito Cozzoli, ad di Sport e Salute, ha parlato di Sarri e del manto erboso dello stadio Olimpico di Roma

PAROLE – «Stamattina il mister Sarri, che io ringrazio, ha confermato che non lascia lo stadio Olimpico perché, sia la Roma che la Lazio, si trovano bene a giocare in uno degli stadi più belli d’Italia e noi di Sport e Salute, che siamo i proprietari, ne siamo molto fieri. Mettiamo in condizione le squadre di giocare sul miglior manto erboso possibile. Sport e Salute investe sullo stadio, lo industrialmente attraverso il tour dello stadio insieme a Roma, Lazio e FIGC, ma ovviamente mettiamo in condizione i club di avere un manto erboso adeguato anche per le loro performance».